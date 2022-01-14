До візиту очільниці МЗС Німеччини до України долучиться її французький колега
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Україну разом з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок
Про це він сказав на пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, інформує ЄП.
"Ми говорили з Анналеною Бербок і згодні з тим, що зусилля у "Нормандському" форматі мають продовжуватися, і ми невдовзі відвідаємо Україну. Анналена Бербок планувала свій візит у понеділок, і буде спільний франко-німецький візит, відвідаємо лінію розмежування і Київ" - сказав Ле Дріан.
- Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетить в Україну. Ключовими темами її зустрічей будуть мирне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, відновлення Нормандського формату, загрози у сфері енергетичної безпеки, зміцнення двостороннього співробітництва та підтримка України з боку Німеччини на тлі російської агресії.
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