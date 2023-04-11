До Запорізької області прибуває жива сила окупантів, - Федоров

Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, до Кирилівки заїхали вагнерівці, у Мелітополі окупанти заселили чергову будівлю - гуртожиток, звідки вигнали переселенців. А у Токмак прибули кавказці.

Крім того, армійці РФ у тимчасово окупованих населених пунктах продовжують залякувати мирне населення.