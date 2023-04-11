До Запорізької області прибуває жива сила окупантів, - Федоров
До Запорізької області прибула жива сила ворога: до Кирилівки заїхали вагнерівці, а у Мелітополі окупантів заселили у гуртожиток
Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, до Кирилівки заїхали вагнерівці, у Мелітополі окупанти заселили чергову будівлю - гуртожиток, звідки вигнали переселенців. А у Токмак прибули кавказці.
Крім того, армійці РФ у тимчасово окупованих населених пунктах продовжують залякувати мирне населення.
- Армія РФ за добу завдала по регіону Запорізької області 66 ударів з артилерії, 4 авіаудари, здійснила 7 атак БПЛА, а також 2 рази атакувала з РСЗВ.
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