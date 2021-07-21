Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили "тишу" та поранили українського військового
Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, з яких 12 обстрілів та 2 прольоти БПЛА
Про це повідомляє прес-служба ООС.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Поблизу Мар’їнки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
У напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.
У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.
Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
А біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Стан пораненого – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 07:00, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
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