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Доба на фронті: окупанти 10 разів порушили режим "тиші" і пошкодили одну із доріг

6 серпня, 2021 п'ятниця
07:58
війна з Росією

5 серпня російські війська 10 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook. 

Біля Авдіївки окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки росіяни здійснювали обстріли позицій ЗСУ з артилерійських систем 122-го калібру. Також вони стріляли по околиці населеного пункту. Було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку Південного окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові та ручні гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Красногорівки окупант вів вогонь по ЗСУ з протитанкових гармат, а також обстріляв житловий будинок в місті, поранено місцевого жителя.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.  Бойових втрат серед українського війська немає.

Станом на 7 годину ранку, сьогодні, порушень "тиші"  не зафіксовано.
 



 

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обстріли
ООС
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