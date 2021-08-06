Доба на фронті: окупанти 10 разів порушили режим "тиші" і пошкодили одну із доріг

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Біля Авдіївки окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Галицинівки росіяни здійснювали обстріли позицій ЗСУ з артилерійських систем 122-го калібру. Також вони стріляли по околиці населеного пункту. Було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.



В напрямку Південного окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.



Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові та ручні гранатомети.



Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



Біля Новотошківського росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



В районі Красногорівки окупант вів вогонь по ЗСУ з протитанкових гармат, а також обстріляв житловий будинок в місті, поранено місцевого жителя.



На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.



ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українського війська немає.



Станом на 7 годину ранку, сьогодні, порушень "тиші" не зафіксовано.







