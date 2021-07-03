Доба на фронті: російські окупанти здійснили 8 обстрілів

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, біля населеного пункту Невельске збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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