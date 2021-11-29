Доба в зоні ООС: росіяни обстріляли українські позиції із заборонених мінометів і протитанкових гранатометів
У неділю, 28 листопада, російські окупаційні війська у районі Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Південного окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
З початку доби 29 листопада станом на 7:00 з боку росіян зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: у районі Світлодарська загарбники відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
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