Доба в зоні ООС: росіяни задіяли заборонену артилерію, постраждало 5 бійців ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік Причепилівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Новоолександрівки загарбники використовували протитанкові ракетні комплекси.



У районі населеного пункту Нью-Йорк росіяни двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерійських систем і 120-мм та 82-мм мінометів.



Біля Широкиного російські війська обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів.



Неподалік Піщаного окупанти били зі стрілецької зброї.



У районі Мар'їнки ворог задіяв автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



У результаті ворожих обстрілів троє українських військових зазнали поранень, двоє - бойових травмувань. Військових госпіталізовано, стан одного з них тяжкий, інших - задовільний.



На ворожі обстріли противника українські військові відповіли вогнем.



З початку доби 16 липня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення росіянами режиму припинення вогню: на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



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