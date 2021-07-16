Доба в зоні ООС: росіяни задіяли заборонену артилерію, постраждало 5 бійців ООС
У четвер, 15 липня, російські війська у районі проведення операції Об’єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Неподалік Причепилівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новоолександрівки загарбники використовували протитанкові ракетні комплекси.
У районі населеного пункту Нью-Йорк росіяни двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 122-мм артилерійських систем і 120-мм та 82-мм мінометів.
Біля Широкиного російські війська обстрілювали українські позиції зі 120-мм мінометів.
Неподалік Піщаного окупанти били зі стрілецької зброї.
У районі Мар'їнки ворог задіяв автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
У результаті ворожих обстрілів троє українських військових зазнали поранень, двоє - бойових травмувань. Військових госпіталізовано, стан одного з них тяжкий, інших - задовільний.
На ворожі обстріли противника українські військові відповіли вогнем.
З початку доби 16 липня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення росіянами режиму припинення вогню: на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
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