Про це йдеться на сайті Docudays UA.

"Docudays UA закликає Держкіно відкликати Наказ №100 про реорганізацію Довженко-Центру. Цей документ фактично означає ліквідацію національного кіноархіву та звільнення команди знавців та знавчинь, яка з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно", - наголосили в заяві.

У кінофестивалі зазначили, що є партнерами з Довженко-Центром і з 2011 року спільно популяризують українське документальне кіно, розповідають про його історію.

Також у заяві зауважили, що Довженко-Центр - найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України та найбільше у світі зібрання творів українського кіно. У ньому зберігають понад 60 тис. ігрових, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кінематоргафу, більш ніж 400 музейних експонатів.

"Згідно з наказом Держкіно, фільмофонд (плівки та зацифровані копії стрічок) та майно Довженко-Центру мають бути передані державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності якої, згідно з даними ЄДРПОУ, є "вища освіта" і яка є правонаступницею "Наукового центру розвитку туризму". Таким чином, відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "заснулій" установі, що з моменту свого заснування за часів Віктора Януковича у 2011 році не займалася жодною діяльністю, не має штату, відповідних компетенцій чи навіть сайту", - додали в Docudays UA.

Команда кінофестивалю уточнила, що Держкіно не обґрунтувало рішення про реорганізацію ні в преамбулі наказу, ні в публічній комунікації. Також у наказі не йдеться про те, що буде з музейною колекцією й паперовим архівом Довженко-Центру, які невіддільні від його фільмофонду.

"Ми вважаємо неприпустимим таке зазіхання на національну пам'ять, культурну спадщину та імідж України. Закликаємо Державне агентство з питань кіно, Кабінет Міністрів України, Президента й Верховну Раду відновити справедливість стосовно Національного центру Олександра Довженка. Вимагаємо, щоб Держкіно відкликало згаданий наказ. А також провело консультації з колективом Довженко-Центру та громадськістю щодо подальшої стратегічної діяльності підприємства", - наголосили в кінофестивалі.

У Docudays UA попросили українську та міжнародну кіноспільноти долучитися до розголосу цієї ситуації та запропонували охочих підписати петицію про скасування реорганізації Довженко-"ентру.