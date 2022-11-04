Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Стосовно російськомовного телевізійного марафону я взагалі не бачу логіки, бо у нас нема можливості його транслювати на країну окупантів чи на окуповані території, відповідно, що це ще одне витрачання державних коштів. Нам потрібне нормальне інформування з наголосами на наші досягнення, щоб мотивувати людей. Але для того, щоб воно було адекватне, мають звучати різні позиції, умовно кажучи, як у вас на телеканалі "Еспресо", коли ви запрошуєте різних людей і є можливість у вас напрацювати різні позиції", - зазначив нардеп.



Ярослав Юрчишин зазначив, що до того моменту поки до національного телемарафону не будуть включені всі канали, він національним буде лише за назвою.



"Також повинна бути пропорційно представлена різна думка, бо навіть експерти не знають колег, які виступають у національному телемарафоні. А яка експертиза може бути від людей, яких не знає професійна спільнота. Це для влади дешева пропаганда, яка відбувається за кошти платників податків, з цим ми точно будемо розбиратися. Якщо потрібна хороша мобілізація за допомогою інформаційних механізмів, то треба включати до національного телемарафону всі канали, а не тільки ті, які хтось вибрав", - підкреслив Юрчишин.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення

18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів

8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком

5 жовтня голова мінкульту Олександр що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього

Крім того, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю "Радіо Свобода" зманіпулював інформацією щодо відсутності Еспресо у телемарафоні “Єдині новини”