Документ із даними про вакцинацію та перекладом українською: НСЗУ пояснила, як щепленим першою дозою за кордоном отримати другу в Україні
Ті, хто почали вакцинацію від COVID-19 за кордоном, можуть завершити її в Україні за умови надання офіційного документу з відомостями про перше щеплення
Про це повідомляє у Telegram пресслужба НСЗУ.
"У документі, завіреному тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, має бути: назва, дата, серія вакцини, місце проведення. Також потрібен переклад цього документу українською мовою в довільній формі", - йдеться у повідомленні.
З цим документом слід звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар внесе дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров'я.
Після цього можна звертатися до найближчого пункту щеплення чи у центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина.
У НСЗУ нагадали, що після введення першої дози щепитися другою слід у такі терміни: для вакцини AstraZeneca - через 12 тижнів, для Comirnaty/Pfizer - через 21-28 днів, для CoronaVac/Sinovac - через 14-28 днів, для Moderna - через 28 днів.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні зросли до 1 млн щеплень на тиждень.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що українські "паспорти вакцинації" ЄС визнає одними з перших.
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