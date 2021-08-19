Документ із даними про вакцинацію та перекладом українською: НСЗУ пояснила, як щепленим першою дозою за кордоном отримати другу в Україні

Про це повідомляє у Telegram пресслужба НСЗУ.



"У документі, завіреному тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, має бути: назва, дата, серія вакцини, місце проведення. Також потрібен переклад цього документу українською мовою в довільній формі", - йдеться у повідомленні.



З цим документом слід звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Лікар внесе дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров'я.



Після цього можна звертатися до найближчого пункту щеплення чи у центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина.



У НСЗУ нагадали, що після введення першої дози щепитися другою слід у такі терміни: для вакцини AstraZeneca - через 12 тижнів, для Comirnaty/Pfizer - через 21-28 днів, для CoronaVac/Sinovac - через 14-28 днів, для Moderna - через 28 днів.

