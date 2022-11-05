Документальний кіноцикл про війну "Україна22: Щоденники війни" відкриє фільм про Маріуполь
У неділю, 6 листопада, стартує цикл документальних фільмів "Україна22: Щоденники війни", який розпочинає стрічка "Одного разу в Маріуполі"
Про це організатор Кам’янець-Подільського міжнародного кінофестивалю "Бруківка" Андрій Заєць повідомив виданню Укрінформ.
"Завтра, 6 листопада, о 14.00 у Ютубі відбудеться прем'єра документального циклу про війну "Україна22: Щоденники війни". Це міжнародний журналістський проєкт про війну в Україні, який включає документальні фільми, інтерв'ю та спеціальні сюжети про волонтерів, журналістів, митців, військових та митців, які з перших годин російського вторгнення працюють на своєму місці заради боротьби за незалежність України", - сказав Заєць.
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Повідомляється, що перша стрічка "Одного разу в Маріуполі" присвячується цьому місту і журналістам, які там працювали. У фільмі розповідається історія журналіста, волонтера та ведучого телеканалів "Донбас-24" та "Сігма" Макса Грабовського, його життя до та після захоплення міста російською армією, роботу волонтерського штабу "ХАЛАБУДА", евакуацію та роботу телебачення Донбасу в Кам'янці-Подільському.
Стрічку можна буде переглянути на офіційному Ютуб-каналі проєкту "Україна22: Щоденники війни".
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