Долар і євро подорожчали за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



На готівковому ринку 15 вересня станом на 9:40, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,72 грн, продають - по 26,76 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,55 до 26,8 грн/$, продажу - в межах 26,7-26,85 грн/$.

Напередодні, 15 вересня, офіційний валютний курс становив 26,64 грн/$, 31,46 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів.