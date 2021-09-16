Долар і євро подорожчали за курсом НБУ
На четвер, 16 вересня, НБУ встановив курс нацвалюти на рівні 26,65 грн/$, 31,52 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів
Про це повідомляє сайт НБУ.
На готівковому ринку 15 вересня станом на 9:40, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,72 грн, продають - по 26,76 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,55 до 26,8 грн/$, продажу - в межах 26,7-26,85 грн/$.
- Напередодні, 15 вересня, офіційний валютний курс становив 26,64 грн/$, 31,46 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів.
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