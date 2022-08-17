Про це Резніков заявив у інтерв'ю Голосу Америки.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США та партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - сказав Резніков.

Водночас він висловив сподівання, що Україна врешті отримає ATACMS для реактивних систем залпового вогню HIMARS ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 150-300 км.

"Маю надію, що буде ухвалене політичне рішення щодо ракет ATACMS, які дадуть дуже багато позитиву на полі бою для України та всього цивілізованого світу, як HIMARS вже змінили дуже сильно картинку бою", - зазначив Резніков.

17 серпня Олексій Резніков також заявив, що наразі відбувається мобілізація фахівців конкретних спеціальностей.

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