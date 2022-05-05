Зеленський: наразі ми домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі та Маріуполя, проте потрібен "режим тиші"
Щоби вдалося й надалі проводити евакуацію потрібне припинення вогню і українська сторона готова його забезпечити
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.
"Сьогодні завершився другий етап евакуації з Маріуполя. Вдалося врятувати 344 людини з міста та околиць – саме стільки сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати так само, як понад 150 людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі. Усі вони отримають необхідну допомогу та найтурботливіше ставлення від держави. Вдячний усім, хто робить цю операцію можливою. Зокрема представникам ООН та Червоного хреста – кожному, завдяки кому досягнуто домовленості і забезпечено тишу і коридор для людей. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі та Маріуполя – там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати потрібне продовження режиму тиші і українська сторона готова його забезпечити. Адже потрібен час, щоби просто вивезти людей з тих підвалів та укриттів під землею. В наявних умовах не можемо використовувати спецтехніку, щоби розчистити завали – все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться", - зазначив Володимир Зеленський.
- Раніше Ірина Верещук повідомила, що гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя 4 травня евакуювали 344 людини.
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