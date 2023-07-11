Грузія де-факто втратила значну частину території. Так само вона втратила значну частину суверенітету, маючи прокремлівське правління. Саме це і пропонують зробити нам.

Грузія має мир?!

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Чи має мир Молдова, яка десятиліттями мала відверто союзну Кремлю владу і навіть близько не мала такого ставлення до "ПМР", як Україна — до окупованих районів Донбасу?

Чи досягла миру Вірменія, залишаючись десятиліттями найбільш інтегрованою з Московією країною регіону?

Де там ще Кремль займався миротворчістю? Сирія? Африканські країни?

То де і в чому логіка очікувати від імперії зла чогось іншого щодо України?

Сподіватися досягти миру з Московією шляхом втрати території, суверенітету чи укладання союзів - так само безглуздо, як домовлятися з акулою.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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