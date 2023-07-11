Домовлятися з акулою
Тим аналітикам і політикам, які радять "змиритися" з втратою частини території та суверенітету "в обмін на мир" - хочеться поставити кілька питань
Грузія де-факто втратила значну частину території. Так само вона втратила значну частину суверенітету, маючи прокремлівське правління. Саме це і пропонують зробити нам.
Грузія має мир?!
Читайте також: Росія мріє відновитися як імперія. Царська чи радянська?
Чи має мир Молдова, яка десятиліттями мала відверто союзну Кремлю владу і навіть близько не мала такого ставлення до "ПМР", як Україна — до окупованих районів Донбасу?
Чи досягла миру Вірменія, залишаючись десятиліттями найбільш інтегрованою з Московією країною регіону?
Де там ще Кремль займався миротворчістю? Сирія? Африканські країни?
То де і в чому логіка очікувати від імперії зла чогось іншого щодо України?
Сподіватися досягти миру з Московією шляхом втрати території, суверенітету чи укладання союзів - так само безглуздо, як домовлятися з акулою.
Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе