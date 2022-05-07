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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Донеччину продовжують обстрілювати авіацією, є постраждалі у Бахмуті, під Лиманом і Краматорськом

Донеччину продовжують обстрілювати авіацією, є постраждалі у Бахмуті, під Лиманом і Краматорськом

7 травня, 2022 субота
12:17
війна з Росією Донеччина

Також обстріляли Дружківку, Костянтинівку, вночі окупанти не давали спокою на Світлодарському та Очеретинському напрямках. А вранці намагалися атакувати Авдіївський та Мар'їнський напрямки – атаки відбили ЗСУ

Про це пише на сторінці у фейсбук голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Цієї ночі, 7 травня, на Донеччині найбільше від російських авіаобстрілів постраждав Бахмут. У Бахмуті росіяни здійснили авіаобстріл. Нині відомо про одного загиблого, утім кількість жертв ймовірно вища, вважаю Кириленко.

У Бахмуті пошкоджено 11 будинків і приміщення декількох підприємств, також дві домівки повністю зруйновані.

Під Краматорськом у Малотаранівці 2 людини отримали поранення, 7 житлових будинків, крамницю і клуб – пошкоджено.

Не минула ніч без жертв і у Дробишевому під Лиманом. Там одна людина отримала поранення.

Крім того, армія РФ наносила авіаудари по Дружківці та Костянтинівці.


"По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо.

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання", – пише голова Донецької обласної військової адміністрації.

Під ранок окупанти намагалися атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, утім ці дії зазнали поразки, наші захисники їх відбили. Окрім авіації там б'ють градами.

"Ще раз закликаю всіх евакуюватися з Донецької області. Для росіян цивільні – це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України", – попросив Павло Кириленко.

  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 25 100 військових, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 122 танків та 2713 бойових броньованих машин.

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Краматорськ
Донеччина
Бахмут
лиман
агресія Росії
воєнні злочини Росії
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