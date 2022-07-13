Доньку Путіна призначили на нову посаду в Росії, - РосЗМІ
Доньку російського диктатора Володимира Путіна Катерину Тихонову призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців з імпортозаміщення та технологічної незалежності
Про це повідомляє РБК.
У РСПП зазначили, що нова рада створена з метою "координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення". Співголовами ради призначено президента РСПП Олександра Шохіна та Катерину Тихонову.
З 2020 року Катерина Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова. Також вона є головою фонду "Іннопрактика".
- 8 квітня Євросоюз запровадив персональні санкції проти доньок Володимира Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової.
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