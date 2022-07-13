Про це повідомляє РБК.

У РСПП зазначили, що нова рада створена з метою "координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення". Співголовами ради призначено президента РСПП Олександра Шохіна та Катерину Тихонову.

З 2020 року Катерина Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова. Також вона є головою фонду "Іннопрактика".

8 квітня Євросоюз запровадив персональні санкції проти доньок Володимира Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

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