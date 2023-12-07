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Головна Кримінал Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

7 грудня, 2023 четвер
10:20
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру херсонцю, який допомагав російським окупантам втекти від контрнаступу українських військових

Про це пише пресцентр СБУ.

"Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів і катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, окупанти позначали плавзасоби літерою Z та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

Зазначається, що підозрюваним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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