Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Про це пише пресцентр СБУ.

"Напередодні деокупації міста зловмисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу ЗСУ. Для цього фігурант "зливав" рашистам дані про власників човнів і катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, окупанти позначали плавзасоби літерою Z та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області.

Зазначається, що підозрюваним виявився 44-річний херсонець, який з початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.