Допомагав терористу "ЛНР" Пасічнику репресувати українців: затримано ексчиновника Міненерго

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що український ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості, після звільнення з державної служби у 2014 році почав позиціювати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ. Також російський агент співпрацював з терористом і головою "ЛНР" Леонідом Пасічником, якому надавав рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував приєднати східні регіони України до складу Ростовської області Росії.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта у власному будинку.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі ексчиновника вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ.

Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді і порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.