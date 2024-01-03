Допомагав терористу "ЛНР" Пасічнику репресувати українців: затримано ексчиновника Міненерго
Служба безпеки України затримала у Києві і оголосила підозру колишньому українському чиновнику, який співпрацював з російською ФСБ, зрадником Леонідом Пасічником і пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що український ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості, після звільнення з державної служби у 2014 році почав позиціювати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.
З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ. Також російський агент співпрацював з терористом і головою "ЛНР" Леонідом Пасічником, якому надавав рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.
Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував приєднати східні регіони України до складу Ростовської області Росії.
Контррозвідники СБУ затримали фігуранта у власному будинку.
Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі ексчиновника вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ.
Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді і порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
- У жовтні СБУ повідомила про підозру 34-річному уродженцю Новограда-Волинського (нині - Звягеля), який у 2014 році допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину.
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