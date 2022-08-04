Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.

"СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - пише СБУ.

Зрадники беруть активну участь у пропагандистських заходах і змушують населення дотримуватися російських "порядків".

Як зазначає СБУ, про підозри повідомлено: колишньому депутату міськради від ОПЗЖ, якого призначили "заступником голови адміністрації" тимчасово окупованого Сватівського району; депутатці місцевої ради, яка стала заступницею голови адміністрації Марківського району так званої ЛНР; начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району; мешканцю Донеччини, який очолив "адміністрацію Волноваського району так званої ДНР", а також "голові" Мангушської селищної ради "ДНР".

Повідомляється, що кожному зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі.