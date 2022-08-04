Допомагають Росії легалізувати окупацію на Сході України: СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам
СБУ задокументувала злочинну діяльність 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини
Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.
"СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - пише СБУ.
Зрадники беруть активну участь у пропагандистських заходах і змушують населення дотримуватися російських "порядків".Як зазначає СБУ, про підозри повідомлено: колишньому депутату міськради від ОПЗЖ, якого призначили "заступником голови адміністрації" тимчасово окупованого Сватівського району; депутатці місцевої ради, яка стала заступницею голови адміністрації Марківського району так званої ЛНР; начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району; мешканцю Донеччини, який очолив "адміністрацію Волноваського району так званої ДНР", а також "голові" Мангушської селищної ради "ДНР".
Повідомляється, що кожному зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Двом чоловікам, які погодилися обійняти керівні "посади" на окупованих територіях Донеччини, заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
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