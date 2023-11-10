Допоміг колонам окупантів дістатись Київщини по території Сумської області: до 15 років за ґратами засуджено агента РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурор довів у суді, що чоловік на власному автомобілі супроводжував колони техніки російських окупантів по території Сумської області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Він був місцевим та обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, та створив всі передумови для успішного проходження техніки російської федерації до Київської області. Загалом засуджений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

Засуджений продовжив співпрацювати із військовим ЗС РФ й після звільнення Сумщини, зокрема, він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою месенджера він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

Під час обшуку вдома у чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу.

На вирок суду громадянин чекав за ґратами. Громадянина визнали винним у вчиненні державної зради та зберіганні бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua