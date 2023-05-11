Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, підозрюваним виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні 2022 року.

Саме за його вказівкою російські війська здійснили ракетний обстріл житлової багатоповерхівки в Миколаєві восени 2022 року. Тоді від ворожого вогню загинуло восьмеро мирних мешканців, серед яких була дитина.

Відомо, що росіяни помітили чоловіка через його прокремлівську діяльність в одному з telegram-каналів, де він регулярно розміщував антиукраїнські коментарі.

Працюючи таксистом, підозрюваний їздив обласним центром, фіксуючи розташування баз ЗСУ та переміщення Сил оборони. Зловмисник також намагався втертися в довіру до своїх пасажирів та вивідував інформацію про можливе переміщення української військової техніки.

Крім того, він передавав ворогам координати об'єктів цивільної інфраструктури, розташованих поблизу житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Росіяни перераховували гроші на його банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання співробітники СБУ виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для зв'язку з росіянами.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили ворожому інформатору про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.