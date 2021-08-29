Допомога МВФ дасть можливість збільшити соціальні виплати, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки $2,7 млрд, які Україна отримала від МВФ, уряд отримав можливість збільшити соціальні виплати
Про це Денис Шмигаль написав у facebook.
За його словами, отримана від Міжнародного валютного фонду фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати.
"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії. Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - написав Шмигаль.
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Нагадаємо, МВФ 23 серпня перерахував Україні 1,9 млрд СПЗ, або $2,7 млрд в еквіваленті.
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