МВФ перерахував Україні $1,9 млрд, - Рожкова
Міжнародний валютний фонд перерахував $1,9 млрд для України
Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
"Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні", - написала вона.
Довідка: Спеціальні права запозичення (СПЗ) - резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.
- Нагадаємо, 3 серпня Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України. Згідно з повідомленням, рішення щодо розподілу СПЗ на суму $650 млрд в рамках допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, ухвалила Рада директорів МВФ.
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