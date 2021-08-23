МВФ перерахував Україні $1,9 млрд, - Рожкова

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні", - написала вона.

Довідка: Спеціальні права запозичення (СПЗ) - резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.





Нагадаємо, 3 серпня Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України. Згідно з повідомленням, рішення щодо розподілу СПЗ на суму $650 млрд в рамках допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, ухвалила Рада директорів МВФ.

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