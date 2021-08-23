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МВФ перерахував Україні $1,9 млрд, - Рожкова

23 серпня, 2021 понедiлок
19:32
Економіка Катерина Рожкова

Міжнародний валютний фонд перерахував $1,9 млрд для України

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні", - написала вона.

Довідка: Спеціальні права запозичення (СПЗ) - резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

 

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гроші
МВФ
НБУ
День Незалежності
Катерина Рожкова
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