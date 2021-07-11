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"Допоможемо утилізувати". Ветерани війни на Сході завітали в крамницю одягу московського репера Гуфа у Києві

11 липня, 2021 неділя
16:35
Суспільство

Представники Спілки ветеранів війни з Росією та руху "Основа майбутнього" відвідали розташоване в середмісті Києва місце продажу одягу російського виробництва, шо випускається під брендом московського репера Гуфа (Олексія Долматова)

Їх непокоїть, як саме знаходження подібного торговельного закладу в українській столиці, так і ідеологічна складова його діяльності, розповідає Еспресо.TV.

Під час візиту, як стверджується на офіційному ТГ-каналі "Основи майбутнього", було встановлено сам факт напівпідпільного існування цього магазину, а також перевірено, чи не рекламуються за допомогою товарів у ньому цінності "русского міра".

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Як з'ясувалося, за вказаною адресою були речі "від Гуфа" у вигляді футболок з принтами архітектурних символів Москви та одежа з написом "Аэрофлот" (рос.), тобто торговельної марки головних авіаліній РФ.

"Власники думали, що продавати одяг з сімома висотками Москви та "Аерофлотом" в центрі Києва - це нормально. Але нас таке не влаштовує", - зазначається у повідомленні.
 



Активісти відібрали відповідні речі й зі словами "допоможемо утилізувати" жбурнули їх  на підлогу та почали топтати. 

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Також вони попросили продавців, а ними виявилися двоє молодих людей з Донецька, принити роботу крамниці й викликали поліцію.

Довідка

Гуф підтримує окупацію українського Криму російськими військами.

Дає концерти на тимчасово непідконтрольній території.

В'їзд до України йому заборонено.

В травні 2020 року співак заявив, що відкриє на вулиці Пирогова у Києві крамницю одягу під власним брендом lugang.ru. Передбачалося, що під час карантину заклад працюватиме в режимі онлайн.


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