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Дорадчий орган МОЗ рекомендував дозволити змішування вакцин від коронавірусу, - Кузін

26 липня, 2021 понедiлок
08:58
Коронавірус

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть дозволити змішувати різні вакцини проти COVID-19

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, МОЗ ухвалює такі рішення, дивлячись на результати міжнародних досліджень і аналізуючи досвід інших держав.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов", - заявив Кузін.

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Йдеться про можливість введення дози Pfizer після першої дози вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Якщо у людини була важка реакція організму на першу дозу AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Pfizer за рішенням лікаря.

"Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках", - підсумував головний санлікар.

 

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вакцина
щеплення
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