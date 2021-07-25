Від важкої хвороби та смерті рятує лише щеплення від COVID-19, - Мінохорониздоров'я

З такою заявою 25 липня 2021 року виступив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Еспресо.TV.



"Навіть якщо ви захворієте, перебіг хвороби буде значно легшим і ви зможете уникнути госпіталізації або смерті. Наприклад, за попередньою публікацією досліджень від управління охорони здоров'я Великобританії, деякі вакцини мають ефективність понад 90% в запобіганні госпіталізації при захворюванні штамом "Дельта", - наголосив головний санлікар.



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"Пам'ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя. Тільки завдяки вакцинації, ми можемо бути більш захищені", - додав він.

Нагадаємо, для вакцинованих від COVID-19 українців послаблять карантин.

Засвідчити ж вакцинацію в Україні невдовзі можна буде засвідчити через смартфон, де додаток "Дія" міститиме відповідний ковідний сертифікат, що матиме юридичну силу всередині країни.