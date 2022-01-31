Дорожня компанія наближеного до Коломойського нардепа отримає з держбюджету 1 млрд грн

Про це повідомляє ProZorro.



Контракт зі службою автодоріг Вінниччини був підписаний 28 січня.



"Хмельницьке ШБУ-56" отримало держзамовлення, запропонувавши ціну на 0,2% нижчу, ніж у конкурента.



19 січня 2022 року Сергій Лабазюк офіційно став власником "Хмельницького ШБУ-56".



За допомогою тендерів "Хмельницьке ШБУ-56" отримало 5,23 млрд грн, збільшивши удвічі виторги. У 2020 році компанія отримала на будівництво доріг 2,74 млрд грн з державного бюджету.

Довідка: Депутатську групу "За Майбутнє" контролює Ігор Палиця - бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського.

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