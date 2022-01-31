Дорожня компанія наближеного до Коломойського нардепа отримає з держбюджету 1 млрд грн
Компанія "Хмельницьке ШБУ-56" депутата групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка уклала контракт про ремонт дороги на Вінниччині на 1,09 млрд грн
Про це повідомляє ProZorro.
Контракт зі службою автодоріг Вінниччини був підписаний 28 січня.
"Хмельницьке ШБУ-56" отримало держзамовлення, запропонувавши ціну на 0,2% нижчу, ніж у конкурента.
19 січня 2022 року Сергій Лабазюк офіційно став власником "Хмельницького ШБУ-56".
За допомогою тендерів "Хмельницьке ШБУ-56" отримало 5,23 млрд грн, збільшивши удвічі виторги. У 2020 році компанія отримала на будівництво доріг 2,74 млрд грн з державного бюджету.
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