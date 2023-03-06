Про це він написав у Twitter.

Кислиця нагадав, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України, "найсумнішим днем за його перебування на посаді".

"Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, РФ почне головування в радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!" – закликав дипломат.

Він зазначив, що рішення щодо головування Росії не залежить від Гутерреша, однак на це можуть вплинути інші члени радбезу.

"РФ має відчувати наслідки агресії", - написав Кислиця.