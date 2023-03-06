"Досить ґвалтувати правосуддя": Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки ООН
Постпред України в ООН Сергій Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки організації, яке має початися з 1 квітня
Про це він написав у Twitter.
Кислиця нагадав, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України, "найсумнішим днем за його перебування на посаді".
"Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, РФ почне головування в радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!" – закликав дипломат.
Він зазначив, що рішення щодо головування Росії не залежить від Гутерреша, однак на це можуть вплинути інші члени радбезу.
"РФ має відчувати наслідки агресії", - написав Кислиця.
- Раніше Гутерреш заявив, що вторгнення Росії в Україну спричинило "наймасовіші порушення прав людини".
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