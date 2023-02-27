Вторгнення Росії в Україну спричинило "наймасовіші порушення прав людини", – Гутерреш
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що вторгнення Росії в Україну спричинило "наймасовіші порушення прав людини, з якими ми живемо сьогодні"
Про це він сказав 27 січня на засіданні Ради ООН з прав людини, присвяченому 75-річчю Загальної декларації прав людини, передає CNN.
"Це (вторгнення РФ, - ред.) спричинило масову смерть, руйнування та переміщення", — сказав Гутерреш.
"Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків пов’язаного з конфліктом сексуального насильства над чоловіками, жінками та дівчатами", – додав він.
Гутерреш закликав міжнародні уряди поважати та активізувати декларацію, якою, за його словами, часто нехтують і зловживають.
- На початку лютого Гутерреш казав, що ймовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як перспективи встановлення миру зменшуються.
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