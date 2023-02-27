Про це він сказав 27 січня на засіданні Ради ООН з прав людини, присвяченому 75-річчю Загальної декларації прав людини, передає CNN.

"Це (вторгнення РФ, - ред.) спричинило масову смерть, руйнування та переміщення", — сказав Гутерреш.

"Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків пов’язаного з конфліктом сексуального насильства над чоловіками, жінками та дівчатами", – додав він.

Гутерреш закликав міжнародні уряди поважати та активізувати декларацію, якою, за його словами, часто нехтують і зловживають.