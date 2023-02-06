Гутерреш про війну в Україні: "Перспективи миру продовжують зменшуватися, а шанси подальшої ескалації — зростати"
Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як перспективи встановлення миру зменшуються
Про це він сказав 6 лютого на засіданні Генасамблеї ООН.
"Нам потрібно прокинутися — і братися за роботу", — сказав генсек ООН.
За його словами, його найбільше непокоїть те, що війна в Україні триває майже рік, але шансів на її мирне завершення він не бачить.
"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують рости", - сказав Гутерреш.
"Я боюся, що світ занурюється у ширшу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - наголосив він.
- 18 січня Гутерреш на економічному форумі в Давосі заявив, що не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе