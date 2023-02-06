Про це він сказав 6 лютого на засіданні Генасамблеї ООН.

"Нам потрібно прокинутися — і братися за роботу", — сказав генсек ООН.

За його словами, його найбільше непокоїть те, що війна в Україні триває майже рік, але шансів на її мирне завершення він не бачить.

"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують рости", - сказав Гутерреш.

"Я боюся, що світ занурюється у ширшу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - наголосив він.