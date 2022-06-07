"Досить піднімати тему зброї для України": прем'єр Болгарії підтвердив, що його країна не надаватиме жодних озброєнь
Прем'єр-міністр Кіріл Петков 7 червня, заявив журналістам, що виконуватиме рішення парламенту і не постачатиме зброї Україні
Слова Петкова цитує видання The Sofia Globe.
"Я думаю, що ми до цього часу чимало зробили для України: на рівні підтримки біженців, на рівні тих коштів, які ми інвестували на гуманітарну допомогу, ми відремонтуємо їхнє обладнання, яке не можна відремонтувати в іншому місці. Все це Болгарія робитиме.
Також ми підтримали всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії. Я думаю, що болгарська держава зробила достатньо в цьому напрямку і ми будемо продовжувати їх підтримувати», – сказав Петков.
А от готовності надавати Україні зброю болгарський прем'єр не виявив.
Посол України в Болгарії Віталій Москаленко відправляв офіційний запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати РСЗВ та артилерію. Йшлося про озброєння радянських часів. МЗС Болгарії 6 червня відповіло, повідомивши, що направило запит у "відповідні установи".
Однак тепер прем'єр-міністр послався на рішення парламенту від 4 травня. Тоді болгарські законотворці проголосували за доручення уряду здійснити комплекс заходів для надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. А от пропозиції, які би дали чіткий мандат Болгарії на надання зброї Україні, були відхилені.
"Ми будемо дотримуватися рішення Національних зборів. Я не думаю, що нам варто піднімати цю тему кожні два тижні", – заявив Кіріл Петков.
Із чотирьох партій правлячої коаліція лише одна – "Демократична Болгарія" – висловилася на підтримку постачання зброї Україні. Підтримує таке рішення також опозиційна партія ГЄРБ. Натомість прокремлівська партія "Възраждане" (Відродження) взагалі закликала вислати українського посла у відповідь на прохання про постачання зброї.
- Нагадаємо, Польща підпише найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні на суму майже $630 млн.
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