Дослідники з Каліфорнійського університету з'ясували, що аромотерапія перед сном може допомогти мозку

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження, в якому взяли участь 43 людини у віці від 60 до 85 років, показало, що зниження когнітивних функцій і розвиток таких станів, як деменція, можна сповільнити, просто розпилюючи щовечора перед сном у спальні різні парфуми.

Стимулювання сірої речовини з віком є життєво важливим для підтримання когнітивного здоров'я. З фізіологічної точки зору, наша здатність розпізнавати запахи погіршується ще до того, як починає знижуватися наша когнітивна здатність.

Втрата цього відчуття також взаємопов'язана з втратою клітин головного мозку, що вказує на тісний зв'язок між нюхом і неврологічними функціями.

"Нюх має особливий привілей - він безпосередньо пов'язаний з ланцюгами пам'яті мозку, - заявив нейробіолог Майкл Ясса. - Всі інші органи чуття спочатку проходять через таламус. Кожен відчував, наскільки сильний вплив мають аромати на спогади, навіть дуже давні. Однак, на відміну від змін зору, які ми лікуємо за допомогою окулярів та слухових апаратів, втрата нюху не піддається лікуванню".

Щоб визначити, чи можна врятувати когнітивні функції за допомогою такої сенсорної стимуляції, Ясса та його колеги надали 20 учасникам дослідження асортимент натуральних олій з ароматами троянди, апельсина, евкаліпта, лимона, м'яти, розмарину та лаванди.

Решті групи було надано "підробку", яка містила незначну кількість ароматизатора. Всі учасники повинні були використовувати одну з олій з дифузором для ароматизації свого будинку протягом двох годин щовечора впродовж шести місяців.

Після цього було проведено низку нейропсихологічних тестів для порівняння пам'яті, вербального навчання, планування та навичок переключення уваги добровольців до і після шестимісячного випробування.

Результати виявилися приголомшливими: різниця між відповідями тих, хто піддавався впливу різних ароматів, і людей з контрольної групи становила 226%. Сканування їхнього мозку також виявило значні зміни в анатомії, що пов'язують ділянки мозку, відповідальні за пам'ять і мислення в тестовій групі.