Канадські вчені знайшли зв'язок між дитячими травмами та хронічним болем у дорослому віці

Про це повідомляє New Atlas.

Несприятливий дитячий досвід (НДД), такий як фізичне, сексуальне або емоційне насильство чи нехтування з боку батьків або опікунів, завдає безпосередньої шкоди дитині чи підлітку. Шкода може бути завдана опосередковано внаслідок домашнього насилля, смерті одного з батьків, розлучення, хвороби або зловживання психоактивними речовинами одного з батьків.

Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Університету Макгілла, Канада, вивчало зв'язок між впливом дитячої травми та хронічним болем у дорослому віці та дало деякі тривожні результати.

"Ці результати викликають велике занепокоєння, особливо з огляду на те, що понад 1 мільярд дітей - половина світового дитячого населення - щороку піддаються впливу НДД, що підвищує ризик хронічного болю та інвалідності в майбутньому", - заявив Андре Буссьєр, провідний автор дослідження та автор-кореспондент.

Дослідники провели систематичний огляд і метааналіз 85 досліджень, проведених протягом 75 років за участю 826 452 дорослих.

Шанси отримати хронічний больовий синдром у подальшому житті були на 45% вищими серед людей, які зазнали прямого впливу НДД, включаючи фізичне, сексуальне або емоційне насильство чи нехтування, порівняно з тими, хто не повідомляв про нього в дитинстві.

Особи, які зазнали впливу будь-яких НДД значно частіше повідомляли про болісні хронічні стани у дорослому віці, включаючи недиференційований хронічний біль, будь-які болісні захворювання опорно-рухового апарату, артрит, біль у спині або шиї, фіброміалгію, головний біль та мігрень, синдром подразненого кишківника та тазові болі. Вплив будь-яких НДД підвищує ймовірність інвалідності, пов'язаної з болем.

Нові дані пов'язують НДД зі змінами в генетичній експресії, які впливають на структуру і функції мозку. Це може бути пов'язано з підвищеною чутливістю до болю в більш пізньому віці. Занедбаність у дитинстві прогнозує вирівнювання рівня кортизолу в дорослому віці, що, відповідно, призводить до підвищеного щоденного болю та емоційних симптомів, таких як депресія та тривожність.

"Ці результати підкреслюють нагальність розв'язання проблеми НДД, особливо у світлі їх поширеності та наслідків для здоров'я", - підсумував Ян Хартвігсен, співавтор дослідження.