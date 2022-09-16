Довбика визнали найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний twitter УЄФА.

Матч "Дніпра-1" проти "Аполлона" закінчився перемогою українців з рахунком 3:1. Артем Довбик забив двічі: на 26-й та 45-й хвилині, а також віддав асист на Валентина Рубчинського.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 2-го туру нідерландці з 6 очками очолюють квартет. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 3 бали. "Аполлон" і "Вадуц" минулого тижня зіграли внічию.

У 3-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Вадуцом". Матч відбудеться 6 жовтня.

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