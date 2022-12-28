"Доведеться пробудити в собі тварину": Ф'юрі описав боксера, який здатен його перемогти

Про це повідомляє iFL TV.

"Все, що треба для перемоги наді мною - молодий та голодний боксер, якому на все по*уй. Мужик, який битиметься, щоб вижити, як це робив я раніше. У мене більше немає сили, яка рухає мною. Але якщо вийду проти боксера, який її має - для мене це буде тяжкий бій. Доведеться пробудити в собі тварину, щоб протистояти опоненту", - сказав Ф’юрі.

Британець Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради)

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

24 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.

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