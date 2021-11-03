Довибори в Раду: найбільше голосів на Черкащині отримав кандидат від "слуг" Войцехівський

Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Так, Войцехівський, висунутий партією "Слуга Народу" на виборах в ОВО №197, набрав 46,95% голосів виборців.

На другому місці в окрузі самовисуванець Владислав Голуб - 25,44%. Далі йде кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко - 9,53%.



Для встановлення результатів проміжних виборів ЦВК повинна отримати від окружних виборчих комісій оригінали протоколів про підсумки голосування з мокрими печатками.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

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