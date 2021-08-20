Доводиться в 32 роки вчитися заново, - лідер "Шахтаря" розповів про роботу з новим тренером

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Трендець".



За словами Степаненка, італійський тренер змусив його в 32 роки заново вчитись, як пресингувати.



"Відразу все нове. Дуже багато комбінацій, різні ігрові ситуації відпрацьовуються, все доводиться до автоматизму. Кожен повинен знати, що робити на полі. Це не так просто. Відпрацьовуються всі фази атаки - від воротаря і вище до центру поля. Багато вправ на пресинг. Пресингу мене ніхто так не вчив, доводиться в 32 роки вчитися заново, як правильно пресингувати", - сказав Тарас Степаненко.

42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести шість матчів та здобути 5 перемог. "Шахтар" тричі переграв суперників в УПЛ, а також обіграв "Генк" та "Монако" у кваліфікації ЛЧ.





17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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