Про це інформує видання DW з посиланням на Британську кіноакадемію та телевізійних мистецтв (BAFTA).

Військова драма "На Західному фронті без змін" німця Едварда Берґера перемогла в семи категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий фільм іноземною, найкраща операторська робота, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика до фільму та найкращий звук. Ця картина, заснована на однойменному романі німецького письменника Еріха Марії Ремарка.

Повідомляється, що стрічка цього року отримала найбільше номінацій та претендувала на перемогу в 14 категоріях. Також "На Західному фронті без змін" представлена у п'яти номінаціях премії американської кіноакадемії "Оскар", зокрема "найкращий міжнародний художній фільм".

Премію за найкращий документальний фільм взяв "Навальний" Деніела Роера.

Стрічка розповідає про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, його лікування і повернення у РФ. Картину зняли на замовлення стримінгового сервісу HBO Max і CNN Films.

Найкращим актором британська кіноакадемія визнала американця Остіна Батлера за головну роль у фільмі База Лурмана "Елвіс", акторкою - австралійку Кейт Бланшетт за головну роль у "Тар" Тодда Філда.

Крім того, нагороду за найкращий оригінальний сценарій віддали "Банші Інішерину" ірландця Мартіна МакДони. Актори цього фільму перемогли в чоловічій та жіночій номінації "другого плану".

Статуетку за найкращий монтаж виборов "Все завжди і водночас" Дена Квана та Деніела Шайнерта.

Також "Аватар: шлях Води" Джеймса Кемерона отримав нагороду за найкращі спецефекти.

Найкращим анімаційним фільмом став "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.