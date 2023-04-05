DreamWorks Animation розпочала роботу над п'ятою частиною мультфільму про Шрека
Кіностудія DreamWorks Animation працює над п'ятою частиною мультфільму "Шрек". Тривають переговори з акторами, які озвучували персонажів в інших частинах
Про це в інтерв'ю Variety повідомив творчий партнер DreamWorks Кріс Меледандрі.
"Ми очікуємо повернення акторського складу. Зараз починаються переговори, і всі ознаки того, що ми отримали, це величезний ентузіазм з боку акторів щодо повернення", - сказав він.
Утім, жодних угод іще немає. Офіційна дата виходу мультфільму також невідома.
Відновлення роботи над новою частиною "Шрека" пов'язане з успіхом мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який зібрав у прокаті майже $500 млн.
Після виходу мультфільму "Шрек 4: Назавжди" у 2010 році чистий прибуток кіностудії DreamWorks подвоївся за один квартал, а виторг зріс до $188,9 млн. З 2001 року всі частини фільмів про Шрека та героїв мультфільму заробили студії $2,9 млрд.
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