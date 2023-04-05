Про це в інтерв'ю Variety повідомив творчий партнер DreamWorks Кріс Меледандрі.

"Ми очікуємо повернення акторського складу. Зараз починаються переговори, і всі ознаки того, що ми отримали, це величезний ентузіазм з боку акторів щодо повернення", - сказав він.

Утім, жодних угод іще немає. Офіційна дата виходу мультфільму також невідома.

Відновлення роботи над новою частиною "Шрека" пов'язане з успіхом мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який зібрав у прокаті майже $500 млн.

Після виходу мультфільму "Шрек 4: Назавжди" у 2010 році чистий прибуток кіностудії DreamWorks подвоївся за один квартал, а виторг зріс до $188,9 млн. З 2001 року всі частини фільмів про Шрека та героїв мультфільму заробили студії $2,9 млрд.