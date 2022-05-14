Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після того як стали гнати росіян, ситуація трішки легше. Єдине, що погано те, що йде рух колони. Дві доби вже йде. Близько тисячі одиниць техніки на нашому напрямку зі Сватівського, із Куп'янського напрямку на Луганськ - Попаснянський напрямок. Йде рух посилення позицій ворога на Попаснянському напрямку. Вони намагаються вийти на пряму лінію, щоб не було форсування річок й таким чином рухатися по рівній поверхні. Але в цьому напрямку є природні перешкоди й там у ворога вимальовується десь 4-5 напрямків, які можуть бути з Попаснянського напрямку. Ключова ідея - це оточення. Питання тільки в колі оточення - більше коло, чи менше. Але стратегія одна й та сама. У ЗСУ настрій бойовий, хлопці боронять, намагаються завдавати втрат ворогу", - наголосив Шведов.

Також депутат Лисичанської міськради, боєць ТрО Луганщини додав, що ворог перегруповується та підтягує резерви.

"Що стосується переправ, там майже знищено дві батальйонні тактичні групи. Це суттєво ослабило напір ворога на нашому напрямку. Але це не змінює його планів. Вони перегруповуються та підтягують резерви. Але я вважаю, що штабами недооцінена ситуація по Донбасу. Оскільки у центрі України було легше знищити ворога, там довга логістика, вони не мали підготовки. А Донбас й Південь - це вісім років війни. Вони закріплені й мають постійний контингент із місцевого населення, росіян. Тут коротка логістика, є бази, є укріп споруди, які вісім років будувалися. Тому я вважаю, що основний напрямок боротьби за Україну відбудеться на Донбасі й на південному напрямку. Ця перемога України над Росією в цілому", - підкреслив Шведов.