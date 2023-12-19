Дружина Буданова та співробітники ГУР продовжують лікування після отруєння
Головне управління розвідки Міноборони після отруєння дружини керівника ГУР Маріанни вжило всіх заходів. Стан дружини Кирила Буданова і отруєних співробітників ГУР прийнятний
Про це заявив представник спецслужби Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Самопочуття - прийнятне. Лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. Лікарі вчасно помітили і запобігли можливим поганим наслідкам", - сказав він.
Юсов також прокоментував розслідування отруєння.
"Це нешвидкий процес. Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільству, це буде зроблено. Після отруєння у ГУР було вжито додаткових безпекових заходів. Всі необхідні дії і висновки зроблені", - підсумував представник.
- 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні, але нині її життю ніщо не загрожує. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада. Зокрема, що Банкова нібито побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику.
- Команда Bellingcat проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування отруєння дружини очільника відомства Кирила Буданова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе