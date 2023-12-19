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Дружина Буданова та співробітники ГУР продовжують лікування після отруєння

19 грудня, 2023 вiвторок
07:29
Війна з Росією Маріанна Буданова

Головне управління розвідки Міноборони після отруєння дружини керівника ГУР Маріанни вжило всіх заходів. Стан дружини Кирила Буданова і отруєних співробітників ГУР прийнятний

Про це заявив представник спецслужби Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Самопочуття - прийнятне. Лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. Лікарі вчасно помітили і запобігли можливим поганим наслідкам", - сказав він.

Юсов також прокоментував розслідування отруєння.

"Це нешвидкий процес. Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільству, це буде зроблено. Після отруєння у ГУР було вжито додаткових безпекових заходів. Всі необхідні дії і висновки зроблені", - підсумував представник.

  • 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні, але нині її життю ніщо не загрожує. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком.
  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада. Зокрема, що Банкова нібито побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику.
  • Команда Bellingcat проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування отруєння дружини очільника відомства Кирила Буданова.
ГУР
Військові новини
Кирило Буданов
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