Дружина Буданова та співробітники ГУР продовжують лікування після отруєння

Про це заявив представник спецслужби Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Самопочуття - прийнятне. Лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. Лікарі вчасно помітили і запобігли можливим поганим наслідкам", - сказав він.

Юсов також прокоментував розслідування отруєння.

"Це нешвидкий процес. Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільству, це буде зроблено. Після отруєння у ГУР було вжито додаткових безпекових заходів. Всі необхідні дії і висновки зроблені", - підсумував представник.