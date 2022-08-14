Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка заявила, що його вивезли до РФ
Про вивезення командира полку "Азов" Дениса Прокопенка до РФ повідомили росЗМІ, але державні структури та Червоний Хрест цього не підвередили
Про це дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина розповіла у інтерв’ю "Суспільному".
"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", - сказала Прокопенко.
Вона також зазначила, що інформації від Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо командира полку "Азов" немає.
"Це по суті робота Червоного Хреста – відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д. ", - зазначила дружина командира.
Катерина Прокопенко також нагадала, що є випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним та повідомляв про місце перебування.
"Були випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним, повідомляв, що ваш син перебуває в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі. Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування – на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати. Як ми вже побачили з кейса по трагедії в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якщо була б реформація системи міжнародних організацій, які начебто за безпеку, за права людей, за життя людей, але в цілому в війні в Україні ці міжнародні організації нічого не вартують", - наголосила дружина командира полку "Азов".
- Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що на міжнародних організаціях і на частині світових країн лежить частина відповідальності за теракти і знущання росіян над українськими військовополоненими
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