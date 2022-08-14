Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка заявила, що його вивезли до РФ

Про це дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина розповіла у інтерв’ю "Суспільному".

"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", - сказала Прокопенко.

Вона також зазначила, що інформації від Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо командира полку "Азов" немає.

"Це по суті робота Червоного Хреста – відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д. ", - зазначила дружина командира.

Катерина Прокопенко також нагадала, що є випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним та повідомляв про місце перебування.

"Були випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним, повідомляв, що ваш син перебуває в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі. Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування – на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати. Як ми вже побачили з кейса по трагедії в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якщо була б реформація системи міжнародних організацій, які начебто за безпеку, за права людей, за життя людей, але в цілому в війні в Україні ці міжнародні організації нічого не вартують", - наголосила дружина командира полку "Азов".

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що на міжнародних організаціях і на частині світових країн лежить частина відповідальності за теракти і знущання росіян над українськими військовополоненими

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