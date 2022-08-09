За такі теракти, як в Оленівці, частково відповідальні міжнародні організації та низка країн, - екскомандир полку "Азов" Жорін

Про це в ефірі Еспресо сказав екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"В мене дуже багато запитань до міжнародних організацій, які декларують нібито захист прав людини, але в той же час вони спокійно спостерігають за тим, як абсолютно зухвало на всі ці права людини просто наплювати і РФ, і "Л/ДНР". Справа в тому, що Червоний Хрест робить спроби самоусунутись від відповідальності за ці процеси", - зазначив він.

На думку Жоріна, саме на міжнародних організаціях і на інших світових країнах лежить частина відповідальності за ці теракти і знущання, подібні до вибуху в Оленівці.

"Саме через те, що вони закривають очі та не реагують, не роблять жодних вчинків та кроків, щоб цього не відбувалося. Цим самим вони породжують нові теракти, вбивства, катування, які відбуваються на цих територіях. Сьогодні правозахисні організації, якщо вони дійсно себе такими вважають, мають бути в Оленівці, в інших СІЗО в Росії, де утримують зараз полонених, тому що з ними уже поводяться не як з полоненими", - додав він.

За словами екскомандира, росіяни хворі "на всю голову" і займаються знущаннями, катуваннями і вбивствами полонених.

"Про долі багатьох ми не знаємо. Якщо вони називають себе правозахисними організаціями, вони мають зробити хоч щось або взагалі перестати існувати", - підсумував Жорін.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

У розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.