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Дружини військових РФ вперше вийшли на протест у Москві: розвідка Британії пояснила, про що це свідчить

20 листопада, 2023 понедiлок
11:25
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Дружини російських військових 7 листопада провели першу публічну акцію протесту у центрі Москви після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що протестувальниці зібралися на центральній Театральній площі столиці Росії з розгорнутими транспарантами та вимагали повернути їхніх чоловіків з передової.

За даними розвідки Британії, з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являлися приклади того, як російські дружини та матері подають онлайн-звернення з протестом проти умов служби своїх близьких. Проте законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років.

У результаті 7 листопада поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту в Москві. Проте, як наголосила у британській розвідці, вимога протестувальниць є примітною.

"Очевидно, що нескінченно розтягнуте бойове розгортання особового складу без ротації все частіше сприймається як нераціональне як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами", - зауважили в міноборони Британії.

  • У листопаді частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, стала 48% - це вперше, коли вона перевищила частку тих, хто прагне продовження війни, таких наразі 39%.
Суспільство
Росія
російська армія
Велика Британiя
акції протестів
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2023, понедiлок
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