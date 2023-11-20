Дружини військових РФ вперше вийшли на протест у Москві: розвідка Британії пояснила, про що це свідчить

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що протестувальниці зібралися на центральній Театральній площі столиці Росії з розгорнутими транспарантами та вимагали повернути їхніх чоловіків з передової.



За даними розвідки Британії, з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являлися приклади того, як російські дружини та матері подають онлайн-звернення з протестом проти умов служби своїх близьких. Проте законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років.

У результаті 7 листопада поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту в Москві. Проте, як наголосила у британській розвідці, вимога протестувальниць є примітною.

"Очевидно, що нескінченно розтягнуте бойове розгортання особового складу без ротації все частіше сприймається як нераціональне як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами", - зауважили в міноборони Британії.