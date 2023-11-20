Дружини військових РФ вперше вийшли на протест у Москві: розвідка Британії пояснила, про що це свідчить
Дружини російських військових 7 листопада провели першу публічну акцію протесту у центрі Москви після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що протестувальниці зібралися на центральній Театральній площі столиці Росії з розгорнутими транспарантами та вимагали повернути їхніх чоловіків з передової.
За даними розвідки Британії, з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являлися приклади того, як російські дружини та матері подають онлайн-звернення з протестом проти умов служби своїх близьких. Проте законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років.
У результаті 7 листопада поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту в Москві. Проте, як наголосила у британській розвідці, вимога протестувальниць є примітною.
"Очевидно, що нескінченно розтягнуте бойове розгортання особового складу без ротації все частіше сприймається як нераціональне як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами", - зауважили в міноборони Британії.
- У листопаді частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, стала 48% - це вперше, коли вона перевищила частку тих, хто прагне продовження війни, таких наразі 39%.
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