Про це повідомляє ДСНС.

Встановлювати новорічну ялинку потрібно мінімум на відстані 1 метра від опалювальних приладів, меблів та евакуаційних виходів. Дерево краще закріпити на стійкій основі.

"Обираючи штучну ялинку, віддайте перевагу моделям із протипожежним просоченням (вказується на пакуванні). Розміщуйте іграшки на ялинці рівномірно, за можливості не прикрашайте ялинку паперовими іграшками", - йдеться в інструкції.

Якщо у вас маленькі діти — прикрашайте ялинку легкими прикрасами, які не б’ються. Також не залишайте дітей без нагляду в одній кімнаті з деревом.

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"Не підвішуйте на ялинку свічки та бенгальські вогні. Прикрашайте лише сертифікованими та справними гірляндами", - наголошують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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