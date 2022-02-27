ДСНС не може почати гасіння нафтобази у Василькові через бій за аеропорт, нам загрожує екологічна катастрофа, - голова Київської ОДА
Через бій із окупантами за аеропорт у Василькові ДСНС не може почати гасіння нафтобази, яку охопила пожежа внаслідок ворожого обстрілу
Про це повідомив у Facebook голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
"Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу", - написав Кулеба.
Чиновник наголосив, що пожежа загрожує екологічною катастрофою.
"Маємо пряме влучення в резервуар із паливом - нам загрожує екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!" - написав Кулеба.
- Нагадаємо, у ніч на 27 лютого росіяни завдали ракетного удару по Василькову, внаслідок чого загорілася нафтобаза.
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