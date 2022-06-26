ДСНС оголосила набір на курси саперів та ідентифікаторів вибухівки

Подробиці наводяться на офіційному сайті відомства.



Перша програма - "Сапер". Термін навчання – 4 тижні.

Сапер повинен мати наступні якості:

- фізичну підготовку достатню для виконання завдань;

- професійну придатність;

- почуття відповідальності за доручену справу;

- аналітичний склад розуму.

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Друга програма – "Ідентифікатор". Після її проходження навчені особи зможуть провести попередню ідентифікацію вибухонебезпечних предметів для забезпечення безпеки населення. Ідентифікатори найбільш потрібні при наявній проблемі. Опанування цієї програми допоможе значно знизити час розмінування та площу замінованих територій. Термін навчання – лише 3 дні.

При цьому пошуком та знешкодженням вибухонебезпечних предметів (ВНП) ідентифікатори не займатимуться.

Також ідентифікаторів навчатимуть надавати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим

Анкету для навчання на сапера можна заповнити тут, на ідентифікатора - за цим посиланням.

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