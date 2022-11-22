ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада
ДСНС попередила про ускладнення погодних умов у західній і південній частинах України у середу, 23 листопада
Про це ДСНС повідомили в телеграмі.
Зазначають, що вночі та вранці в західній і південній частинах України очікується туман і видимість 200-500 м. Також вдень у більшості західних областей буде ожеледь. Крім південних і частини центральних областей, на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки).
"Закликаємо громадян бути вкрай обережними як під час керування транспортними засобами, так і під час перебування на вулиці!" - наголосили в ДСНС.
- 21 листопада синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила, що дощі та сніг завершаться 22 листопада.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе