ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада

Про це ДСНС повідомили в телеграмі.

Зазначають, що вночі та вранці в західній і південній частинах України очікується туман і видимість 200-500 м. Також вдень у більшості західних областей буде ожеледь. Крім південних і частини центральних областей, на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки).

"Закликаємо громадян бути вкрай обережними як під час керування транспортними засобами, так і під час перебування на вулиці!" - наголосили в ДСНС.

21 листопада синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила, що дощі та сніг завершаться 22 листопада.

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