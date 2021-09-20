ДСНС попередила про загрозу підтоплень у західних областях України

Про це повідомляє ДСНС.

"У зв’язку з ймовірними опадами, очiкується підйом рiвнiв води, над поточними рівнями: 20-21 вересня на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м. На р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ, (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також 20-21 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,2-0,7 м, без негативних наслiдкiв.

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